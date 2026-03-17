Финальная тренировка хоккейного проекта для детей прошла в Солнечногорске

В Солнечногорске завершился цикл бесплатных хоккейных уроков для детей от пяти до 14 лет в рамках проекта «Красная Машина Двор — связь поколений». Всего на центральном катке прошло 10 тренировок, в которых приняли участие 170 ребят.

Учебная программа была подготовлена профессиональными тренерами школы «Красная Машина Юниор». Под их контролем дети осваивали навыки работы с шайбой и учились взаимодействовать в команде. Для повышения качества занятий участников распределяли по группам с учетом их спортивной подготовки. Все тренировки были бесплатными, а игрокам на месте предоставлялась современная экипировка — шлемы, клюшки, коньки и защита для локтей и голеней.

«Спорт должен быть доступным для каждого ребенка, и проект „Красная Машина Двор“ наглядно демонстрирует этот принцип в действии. Уверен, что для многих ребят эти 10 занятий станут началом большого пути в спорте и помогут сформировать характер настоящих чемпионов», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Инициаторами проекта выступили Федерация хоккея России и школа «Красная Машина Юниор» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства спорта и Министерства благоустройства региона. Цель проекта — популяризировать спорт, научить детей кататься на коньках и играть в хоккей.