Финальная смена для детей участников СВО началась в лагере «Литвиново»

Финальная смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье. Ежегодно там отдыхают ребята из семей участников СВО. Для них проводят спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, каждую смену лагерь организовывает разнообразных досуг для детей. Учреждение посещают известные спортсмены, артисты театра и кино, творческие коллективы и блогеры. Ребята посещают мастер-классы, концерты и постановки.

«Летняя оздоровительная кампания в нашем регионе близится к завершению. Вот и Литвиново на днях стартовала финальная смена, в которой примут участие почти 400 ребят. Этим летом в лагере побывали более трех тысяч детей», — рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Участники смены получают возможность попробовать себя в танцах, театральном искусстве, живописи и других направлениях.

Финальная смена в лагере завершится 31 августа.