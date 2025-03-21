Финалисты школьной олимпиады посетили Центр управления полетами в Королеве

Участники всероссийской олимпиады школьников по астрономии посетили Центр управления полетами в Королеве. Они узнали о работе учреждения и истории российских космических исследований.

Кульминацией экскурсии стала встреча с героем России, летчиком-космонавтом Александром Полещуком. Он поделился со школьниками воспоминаниями об Алексее Леонове и первом выходе человека в открытый космос.

Кроме того, участники олимпиады смогли пообщаться с экипажем МКС. Космонавты Кирилл Песков, Алексей Овчинин и Иван Вагнер ответили на вопросы школьников и рассказали им о жизни на орбите.

Ребята также посетили Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, парк «Патриот», Звездный Городок и Институт космических исследований РАН.

Финальный этап олимпиады по астрономии пройдет в Подмосковье с 15 марта по 30 апреля. В нем примут участие около 300 школьников из 48 регионов.