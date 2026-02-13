Финалистов школьной лиги определили в Чехове

12 февраля на малой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» прошли полуфинальные матчи Чеховской школьной лиги по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек. На мероприятии присутствовал глава округа Михаил Собакин.

За выход в финал боролись ученики седьмой гимназии, а также десятой, девятой, первой, третьей школы и образовательного учреждения в Чехов-2.

«Полуфиналы — это момент, когда каждый участник должен выложиться на полную силу, чтобы привести команду решающему поединку за победу. Позади групповые этапы, где команды соревновались в трех подгруппах и яркие игры плей-офф. Сейчас спортсмены приближаются к заключительным играм, и совсем скоро мы узнаем абсолютных чемпионов среди наших школ, которые представят наш муниципальный округ Чехов на областных соревнованиях», — прокомментировал глава округа Михаил Собакин.

Школьная лига была создана по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Теперь юные спортсмены не только занимаются своими любимыми видами спорта, но и учатся поддерживать друг друга.