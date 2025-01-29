Финалистов окружного этапа конкурса «Педагогический дебют» наградили в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное награждение победителей муниципального этапа педагогического конкурса. Учителей отметили на областном слете наставников и молодых педагогов Московской области и слете «Учитель — учителю».

Одним из награжденных стал молодой учитель истории гимназии № 3 из Балашихи Александр Александров.

Финал конкурса среди шести лучших педагогов провели в школе № 5 в микрорайоне Керамик еще в сентябре. Всего поучаствовали в состязаниях 30 молодых специалистов.

Отметим, что конкурсное движение «Педагогический дебют» появилось в 2006 году. Тогда в Анапе за первое место поборолись 14 молодых учителей из 12 регионов России.

Благодаря участию в конкурсе педагоги совершенствуют свои методики преподавания, а также улучшают управленческие умения и развивают профессиональную компетентность.