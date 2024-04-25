Финалистов конкурса «Воспитатель года» определили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:52 Финалистов конкурса «Воспитатель года» определили в Подмосковье Министерство образования МО

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Региональный этап конкурса «Воспитатель года — 2024» завершился в Московской области. Среди участников — 52 педагога дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре.

Участники конкурса поделились достижениями в работе с коллегами, провели мастер-классы, а также пообщались с детьми и прошли собеседование. Члены жюри определили пять финалистов. Ими стали Ольга Мигунова из Раменского, Екатерина Бутакова из Дмитрова, Екатерина Петрова из Щелкова, Светлана Ченосова из Мытищ и Елена Ищук из Химок.

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Победителя конкурса, который представит регион на всероссийском уровне, определят в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников, а вблизи расположатся два новых детских сада.

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