Финалистов конкурса «Учитель года» определили в Подмосковье

Завершился первый этап конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025». В нем участвовали 57 педагогов — победителей отборочных туров в своих округах. Участники прошли три задания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час».

На «Методической мастерской» учителя делились с жюри своим опытом и показывали, как проводят занятия. Многие говорили, что было полезно посмотреть, как работают коллеги.

На этапе «Урок» педагоги преподавали в незнакомых классах, не зная заранее, насколько подготовлены дети. Учителя использовали современные методы — от ролевых игр до командной работы.

На «Классном часе» участники общались с детьми на важные темы: как ценить время, выбрать профессию, помогать другим и любить свою страну. Темы педагоги выбирали сами.

Работу участников оценивало жюри из опытных учителей и преподавателей. Они отметили высокий уровень подготовки и интересные идеи. Всего в финал прошли 15 человек. Следующий этап конкурса пройдет 18 апреля в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове.