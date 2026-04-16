Финалистов конкурса лучших муниципальных служащих определили в Коломне

Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» Совета муниципальных образований Московской области проводится с 2008 года. Он помогает поощрять талантливых муниципальных служащих, распространять эффективные методы работы и повышать авторитет местной власти.

В этом, 18‑м сезоне интерес к конкурсу значительно вырос: поступило 610 заявок из 46 муниципалитетов. После тщательного отбора в финал прошли 25 участников. На очном этапе они представили свои проекты экспертам и прошли собеседования. По результатам этих испытаний будут определены победители в семи номинациях.

«Мы знаем, что муниципальная власть — это самая близкая к людям власть. Именно к нам приходят жители со своими насущными вопросами, с тем, что их волнует, и на местах реализуются крупные проекты, создаются условия для комфорта и благополучия жителей. Все это позитивные перемены, которые создают команды глав муниципалитетов на местах», — рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Он также отметил, что за 18 лет муниципальное управление сильно изменилось. Во‑первых, обновился федеральный закон о местном самоуправлении. Московская область активно участвовала в подготовке поправок — многие предложения в новый закон поступили именно от этого региона. Во‑вторых, выросла роль цифровизации. Все чаще финалисты конкурса представляют проекты с использованием искусственного интеллекта, электронных сервисов для жителей и систем онлайн‑обратной связи.

Муниципальные служащие из Коломны не раз принимали участие в этом масштабном состязании и занимали призовые места. В 2026 году среди финалистов оказались сотрудники администрации округа Ольга Еленина и Екатерина Шандрова.