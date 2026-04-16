Финалистов конкурса лучших муниципальных служащих определили в Коломне
Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» Совета муниципальных образований Московской области проводится с 2008 года. Он помогает поощрять талантливых муниципальных служащих, распространять эффективные методы работы и повышать авторитет местной власти.
В этом, 18‑м сезоне интерес к конкурсу значительно вырос: поступило 610 заявок из 46 муниципалитетов. После тщательного отбора в финал прошли 25 участников. На очном этапе они представили свои проекты экспертам и прошли собеседования. По результатам этих испытаний будут определены победители в семи номинациях.
«Мы знаем, что муниципальная власть — это самая близкая к людям власть. Именно к нам приходят жители со своими насущными вопросами, с тем, что их волнует, и на местах реализуются крупные проекты, создаются условия для комфорта и благополучия жителей. Все это позитивные перемены, которые создают команды глав муниципалитетов на местах», — рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.
Он также отметил, что за 18 лет муниципальное управление сильно изменилось. Во‑первых, обновился федеральный закон о местном самоуправлении. Московская область активно участвовала в подготовке поправок — многие предложения в новый закон поступили именно от этого региона. Во‑вторых, выросла роль цифровизации. Все чаще финалисты конкурса представляют проекты с использованием искусственного интеллекта, электронных сервисов для жителей и систем онлайн‑обратной связи.
Муниципальные служащие из Коломны не раз принимали участие в этом масштабном состязании и занимали призовые места. В 2026 году среди финалистов оказались сотрудники администрации округа Ольга Еленина и Екатерина Шандрова.
«Московская область является таким кладезем для многих передовых технологий муниципального управления, лучших практик городского развития, сельского развития. Мы действительно видим, что лучшие специалисты в сфере местного самоуправления в Московской области — это те, кто рождает новое, интересное, улучшает жизнь каждого из жителей Российской Федерации, Московской области. И важно, что лучшие специалисты заслуживают, безусловно, поддержки», — отметил председатель комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты России Андрей Максимов.
Итоги конкурса и имена победителей объявят в мае — после того, как станут известны результаты всероссийской премии «Служение». Лучшие проекты, представленные на конкурсе, будут внедряться на практике: они начнут работать на благо жителей, а в перспективе могут стать новыми стандартами и для всей страны.