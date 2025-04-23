Финалистов конкурса бизнес-идей определили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде стартовал конкурс «Начни свой бизнес», который в этом году собрал около 80 участников. С 6 февраля по 20 апреля организаторы принимали заявки, и в итоге было подано 20 проектов.

Жюри 22 апреля выбрало 12 лучших идей, которые признаны наиболее перспективными. Финалисты представят свои проекты и поборются за призы. Заключительный этап конкурса традиционно пройдет в середине мая в школе № 10 имени Валерия Быковского.

Среди популярных направлений проектов в этом году выделяются туризм, IT-технологии, общественное питание, спорт, мода, здоровье и реклама.

«Желаем участникам творческой реализации, уверенности в себе и своих идеях! У вас обязательно все получится», — отметил первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов.