Финалистов фестиваля «Хрустальный лед» определили в Одинцове

Первый фестиваль для фигуристов-любителей продолжается в Подмосковье. Под руководством Ильи Авербуха в новом отборочном туре в Одинцовском округе выявили пятерых участников, которые поборются за звания лучших в финале конкурса.

Шанс для тех, кто еще не достиг профессионализма, но мечтает громко заявить о себе, в этом году впервые представился в Подмосковье на фестивале фигурного катания «Хрустальный лед». В жюри — известные фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Илья Авербух, под руководством которого прошел очередной отборочный этап фестиваля в Одинцове.

Под громкие овации на лед вышли новички, чтобы показать профессионалам свою технику и артистизм. У всех — разный возраст и уровень подготовки, но цель одна — творить на льду и покорять сердца зрителей.

«Я стала на коньки в 31 год, сейчас мне 37. Я получила большое удовольствие и заряд от зрителей, я чувствовала их поддержку», — рассказала участница фестиваля Кристина Сухобрусова.

Для конкурсантов мероприятие — отличная возможность заявить о себе, получить обратную связь от звездных членов жюри и познакомиться с миром ледового спорта. Фестиваль приходит в 10 городских округах Подмосковья, вход — свободный для всех.

«Это единственный в России фестиваль для любителей фингурного катания, такого не было нигде и никогда. И Подмосковье впереди всех — хочется поблагодарить команду губернатора региона Андрея Воробьева за инфраструктуру катков, которые мы видим. Это все огромная работа», — рассказал художественный руководитель фестиваля, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Главная задача организаторов — выявить юные таланты, дать хороший старт новичкам в спортивной карьере и превратить городские катки в площадки ледового творчества.

«К нам поступило со всей Московской области более 400 заявок на участие, несмотря на то, что это первый год фестиваля. Очень много заявок от девушек, но Одинцово отличилось тем, что здесь прошло в финал двое мужчин», — рассказал заместитель директора автономной некоммерческой организации «Мособлпарк» Андрей Копасов.

В Одинцове вручили дипломы пятерым финалистам. Сюрпризом для зрителей стало шоу действующих членов сборной России. На льду появились мэтры фигурного катания: Алексей Ягудин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, сам Илья Авербух, артисты цирка и танцоры на льду.