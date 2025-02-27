Финалистов чемпионата по танцам определили в рамках школьной лиги в Балашихе

В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» прошел полуфинал танцевального конкурса, где команды дивизионов «Юг» и «Север» продемонстрировали свои лучшие номера. В соревновании приняли участие 24 команды из различных школ Балашихи, которые боролись за выход в финал, исполняя современные танцевальные композиции.
Соревновательный день завершился ярким флешмобом, в котором приняли участие все команды, что добавило еще больше позитива и единства в мероприятие. После этого участники получили дипломы от организаторов, что стало приятным завершением двух дней соревнований.
По итогам в финал прошли 16 команд из 40, все они показали высокий уровень подготовки и творчества. Он запланирован на апрель 2025 года.
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