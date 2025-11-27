Финалист проекта «Герои Подмосковья» пройдет стажировку в Орехово-Зуеве

Финалист программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок начал стажировку в администрации Орехово-Зуева. Ветеран участвовал в спецоперации с 2022 по 2025 год и получил несколько государственных наград.

До начала СВО Алексей работал в правоохранительных и муниципальных органах, а в 2022 году отправился на передовую. Герой начинал с должности штурмовика, а позже получил офицерское звание. Его наградили медалью «За отвагу» России и ДНР, а также медалями участника специальной военной операции и добровольческого корпуса.

Полученный на фронте опыт ветеран планирует применять в гражданской сфере. Он отметил, что программа дает возможность участникам СВО адаптироваться после возвращения со службы и полноценно интегрироваться в мирную жизнь.

В рамках стажировки Алексей изучит основные направления деятельности администрации округа и сможет применить свои знания на практике. Его наставником стал глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.

Для участия в проекте кандидаты писали эссе, проходили тесты и собеседования.