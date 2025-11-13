Финалист проекта «Герои Подмосковья» получил работу в администрации Дмитрова

В новой должности Владимир Мясников проверяет документацию, курирует проекты и утверждает планы по строительству на 2026 год.

«В программе мне нравится, что нам дают существенные знания по нормативно-правовым базовым документам. Это все законы, которые необходимо знать, а также психология общения с подчиненными, взаимодействие с другими органами власти», — сказал он.

Владимир Мясников — ветеран боевых действий в Чечне. В 2022 году он добровольно отправился в зону спецоперации. После возвращения с передовой Владимир Мясников подал заявку на участие в кадровой программе. Всего в финал прошли 70 человек из двух тысяч претендентов. Обучение началось в сентябре и продлится год.

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам спецоперации найти себя в мирной жизни, получить новые знания и профессию. Лучшие выпускники войдут в кадровый резерв региона.