Сегодня 17:34 Финал женской Суперлиги по хоккею на траве пройдет в Подмосковье Фото: фото: Федерация хоккея на траве России
В Электростали с 11 по 18 октября состоятся решающие матчи женской Суперлиги по хоккею на траве в формате плей-офф. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
С 11 по 14 октября пройдут полуфиналы и матч за пятое место, где встретятся сборная Свердловской области и «СПБ УОР-2». В борьбе за золото сразятся победители пар «Ак-Барс Динамо» — «Дончанка» и «Динамо-Электросталь» — «Восток». С 15 по 18 октября состоятся матчи за бронзу и финалы.
Напомним, что игры проходят до двух побед.
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