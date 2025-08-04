Финал «Вахты Памяти» в Одинцове пройдет 9 августа

Со 2 по 9 августа в Одинцове проходит региональная учебно-тренировочная «Вахта памяти». Мероприятие организовано военно-историческим клубом «Вечный огонь». Оно собрало юнармейцев и молодых поисковиков из Кубинки.

Главная цель мероприятия — научить подрастающее поколение вести поисковую работу, обращаться с находками и помнить подвиг солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В программе — учебные поиски, занятия по тактической медицине, военной топографии, безопасности, а также уход за памятниками и мемориалами. Также проводятся спортивные соревнования и культурные мероприятия.

Участники лагеря проживают в полевых условиях, работают в командах и каждый день учатся новому. Руководят вахтой опытные наставники, среди которых ветераны поискового движения. Финалом смены станет торжественное построение и награждение отличившихся.