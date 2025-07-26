Финал всероссийской спартакиады по бейсболу прошел в Химках

На базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках начался финальный этап состязаний по бейсболу среди юниоров в рамках VI летней спартакиады молодежи России. Турнир объединил участников из восьми регионов страны.

В Химках собрались спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского и Приморского краев, Хабаровской и Свердловской областей. Главный тренер крымской команды Иван Черепанов отметил, что бейсбол похож на русскую народную игру лапту.

«Поэтому лаптисты очень хорошо адаптируются к этому виду спорта. У них есть навык бросков, отбивания, бега и ловли мяча. И правила очень интересны. Стоит один раз битой попасть по мячу и влюбляешься навсегда в это вид спорта», — добавил спортсмен.

Отметим, что турнир по бейсболу в Химках стал одним из шести финалов, которые пройдут в Подмосковье в рамках масштабной программы Спартакиады.