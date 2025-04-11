Финал всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» прошел в Химках

Заключительный этап VIII сезона Олимпиады прошел на базе Московского государственного института культуры. Участники выполнили практические задания и познакомились с новыми подходами в креативной сфере.

Финальные соревнования по направлению «Креативные индустрии» в рамках всероссийской олимпиады «Я — профессионал» состоялись в Химках. Участникам была предложена тема «Работать и учиться в России».

Студенты выполнили практические задания, подготовленные индустриальными партнерами, и получили доступ к карьерным возможностям в сфере креативной экономики. Для участников провели современные перформансы, объединяющие театральное искусство, электронную музыку и визуальные технологии.

Креативные индустрии охватывают широкий спектр направлений, включая кино, театр, дизайн, архитектуру, гастрономию, урбанистику и другие формы культурного и предпринимательского взаимодействия.

МГИК проводит олимпиады на своей базе третий год подряд. Проект входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и с 2024 года стал частью национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — повышение интереса студентов к профессиям в культурной и творческой сферах.