Финал всероссийской олимпиады школьников по астрономии начался в Подмосковье

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии начался в Подмосковье. Он пройдет на базе Физтех-лицея имени Капицы. В соревновании примут участие школьники из 48 регионов, рассказали в областном Минобразования.

К собравшимся обратились министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, директор Физтех-школы физики и исследований Ландау МФТИ Андрей Рогачев и председатель жюри олимпиады Вячеслав Игнатьев. Они пожелали участникам успехов.

Церемония открытия олимпиады состоялась 17 марта. Для участников провели экскурсии в планетарии технопарка, квест и концерт.

В ведомстве добавили, что заключительный этап олимпиады продлится до 24 марта. Для школьников подготовили масштабную программу — они посетят мастер-классы, конференции, спортивные игры и выездные экскурсии по области.

Победители и призеры этапа получат денежное вознаграждение, а также льготы при поступлении в вуз.