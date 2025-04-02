Финал всероссийской олимпиады по креативным индустриям пройдет в Химках в апреле
Финал VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» пройдет в Химках с 7 по 9 апреля. Организатором станет Московский государственный институт культуры.
Креативные индустрии объединяют кино, театр, моду, дизайн, музыку, digital-медиа и другие сферы.
Студенческая олимпиада стала частью проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она помогает найти талантливых специалистов, которые смогут создать новый облик экономики.
В жюри войдут руководитель Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов и эксперт Елена Каныгина.
В рамках финальных испытаний участникам предложат разработать инициативы по популяризации креативных индустрий в Московской области, а также исследовать сочетание современных трендов и исторического наследия.