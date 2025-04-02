Финал всероссийской олимпиады по креативным индустриям пройдет в Химках в апреле

Финал VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» пройдет в Химках с 7 по 9 апреля. Организатором станет Московский государственный институт культуры.

Креативные индустрии объединяют кино, театр, моду, дизайн, музыку, digital-медиа и другие сферы.

Студенческая олимпиада стала частью проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она помогает найти талантливых специалистов, которые смогут создать новый облик экономики.

В жюри войдут руководитель Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов и эксперт Елена Каныгина.

В рамках финальных испытаний участникам предложат разработать инициативы по популяризации креативных индустрий в Московской области, а также исследовать сочетание современных трендов и исторического наследия.