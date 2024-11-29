Финал всероссийского проекта «Практическая академия» прошел в Химках

Финал всероссийского проекта «Практическая академия» «Движения Первых» организовали в Химках. Участие в нем приняли 182 руководителя молодежных организаций из 40 регионов страны.

Собравшиеся обсудили уже имеющиеся результаты и составили план работы на следующий год. Также участники смогли проявить свои лидерские качества в управлении молодежными объединениями, поделиться опытом и получить ценные советы. Подобные встречи помогают сообществам расти, сотрудничать и развиваться.

«В рамках проекта ребята разработали ряд общественно значимых активностей: от помощи вынужденным переселенцам до популяризации здорового образа жизни и полезных привычек», — отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Напомним, на отборочном этапе участники представили свои идеи по развитию молодежных сообществ. Финальная смена позволила взглянуть на разработки с практической точки зрения. Лидеры углубились в процесс реализации и продвижения первичных отделений. Всего проект включал три тематических блока: «Проекты», «Сообщества» и «Медиа».

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