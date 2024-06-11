Финал всероссийского чемпионата профмастерства по кинологии начался в Серпухове

Финальный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству в дисциплине «Кинология» стартовал в Губернском колледже Серпуховского городского округа. В соревнованиях принимают участие специалисты из Ярославской, Ростовской, Белгородской, Рязанской областей, а также из Краснодарского края и Республики Бурятия.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участникам состязаний предстоит продемонстрировать свои навыки в уходе за собаками, разведении и отборе пород, подготовке собак к работе в различных службах.

В ведомстве отметили, что чемпионат «Профессионалы — 2024» дает специалистам уникальную возможность представить свое мастерство на межрегиональном уровне.

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