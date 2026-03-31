Финал вокального конкурса прошел в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» 30 марта состоялся финал вокального конкурса «Я пою!». На сцене выступили участники разных возрастов, а жюри определило победителей в нескольких номинациях.

В финальном концерте приняли участие как начинающие исполнители, так и опытные вокалисты. Конкурс объединил участников в категориях от трех лет и старше. Зрители увидели сольные номера и выступления малых ансамблей.

Проект «Я пою!» стал продолжением поэтического конкурса «Я говорю», который запустили два года назад. Организаторы развивают единую творческую линию.

«Это уже целая серия проектов. После поэзии и вокала планируем развивать танцевальное направление и другие форматы», — отметил руководитель комплекса Игорь Краснов.

Конкурсанты выступали в двух номинациях: соло и ансамбли от двух до шести человек. Участников разделили на три возрастные группы. Самые юные выступали вне конкурса, подростки соревновались в категории «Молодые дарования», а взрослые — в группе «Творческие виртуозы».

Отбор проходил в два этапа. Сначала жюри оценивало видеовизитки, затем лучшие исполнители вышли в гала-финал. Подготовка заняла около двух месяцев.

По итогам конкурса в номинации «Соло» победила Арина Абрамова с песней «Живой». В категории ансамблей лучшим стал коллектив хора русской песни «Горлица» с номером «Тихий омут». Гран-при присудили Виктории Костенко за исполнение композиции «Я лечу над Россией».