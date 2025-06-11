Финал военно-патриотической игры прошел в Дмитровском округе

Заключительный этап соревнований «Пока мы едины — мы непобедимы!» провели на территории 470-го учебного Краснознаменного центра служебного собаководства ВС РФ. В состязаниях участвовали команды образовательных учреждений муниципалитета.

На протяжении года за Кубок управления образования боролись 26 школьных команд. Соревнования включали два этапа игры «Зарница», смотр строя и песни, спартакиаду и кадетский бал.

В финале школьникам предстояло показать свое мастерство в шести дисциплинах: преодолении полосы препятствий, разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, оказании первой медицинской помощи и транспортировке условного раненого, а также интеллектуальной викторине.

Победителем по итогам всех этапов стала команда Синьковской средней школы № 1. Заместитель главы округа Ирина Костышина вручила ребятам особенную награду — сертификат на экскурсионную поездку в Кронштадт на подводную лодку «Дмитров». Второе место заняла Дмитровская школа № 9, а замкнул тройку призеров лицей № 4.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такие соревнования являются важной частью патриотического воспитания молодежи. «Ребята на практике показали не только спортивные навыки и знания, но и проявили лучшие качества: ответственность, командный дух, взаимовыручку и настоящий патриотизм», — сказал руководитель муниципалитета.