Финал VI летней Спартакиады молодежи России по бейсболу пройдет в Химках

Финальные состязания по бейсболу в рамках VI летней Спартакиады молодежи России пройдут на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Участие в них примут сильнейшие команды со всей страны.

География турнира разнообразна: спортсмены приедут из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодара, Перми, Хабаровской и Свердловской области.

Турнир по бейсболу — один из шести заключительных этапов Спартакиады, которые проведут в Подмосковье. Состязания начнутся 23 июля, тогда же состоится торжественное открытие. Продлятся игры до 27 июля включительно.

Церемония открытия начнется в 14:00 на территории бейсбольного стадиона «Планерная». Поддержать спортсменов может каждый желающий, вход на матчи свободный.

Отметим, что финал Спартакиады охватил 24 региона страны. Участники боролись за первенство по 51 виду спорта. Всего к турниру присоединились свыше 500 атлетов.