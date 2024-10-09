Финал творческого конкурса «Ты супер» прошел в Егорьевске

Финал областного конкурса «Ты супер» прошел в Егорьевске. Мероприятие, организованное Министерством соцразвития Московской области и Центром «Егорьевский», собрало более 300 участников проекта «Активное долголетие» из 21 города.

Для гостей подготовили фотовыставки, мастер-классы, музыку и танцы, а также фотозоны в эко-стиле и живые скульптуры.

В каждой номинации фестиваля «Хобби-бум» выбрали победителей. Так, Валентина Зайцева из Талдома стала лучшей в «Суперфлористе», Надежда Фролова из Егорьевска победила в «Супершефе», Ливия Новожилова из Черноголовки одержала победу в «Супермастере».

Отмечается, что в конкурсе «Ты супер!» победили Надежда Погорелова из Егорьевска и Евгений Максимов из Домодедова.

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