Финал турнира школьной лиги по волейболу прошел в Химках

Соревнования среди юношей и девушек состоялись в спортивном комплексе «Родина». Победителей определили в нескольких возрастных категориях.

Среди юношей первое место заняла гимназия № 9, второе — школа «Лига первых», третье — Аэрокосмический лицей. У девушек победу одержала школа «Лига первых», серебро взял лицей № 10, бронзу — школа «Триумф».

Главный тренер гимназии № 9 Дмитрий Тригубенко поздравил свою команду и поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения турнира.

Химкинская школьная лига — часть масштабного проекта Единой школьной лиги Подмосковья, который стартовал в октябре 2024 года. Юные спортсмены соревнуются в волейболе, футзале, баскетболе и шахматах.

Депутат округа Надежда Смирнова отметила, что финал подтвердил: в городе растет талантливое поколение спортсменов, и партия «Единая Россия» продолжит поддерживать такие проекты, чтобы спорт был доступен каждому школьнику.

Муниципальный этап завершится 31 марта. Лучшие команды представят Химки на региональном этапе, который пройдет в апреле–мае. Химкинская команда будет выступать в первом дивизионе областного этапа.