Финал турнира школьной лиги по мини-футболу прошел в Балашихе

21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» имени Е. А. Донской в микрорайоне Дзержинский состоялся финал турнира по мини-футболу Балашихинской школьной лиги. В решающих матчах встретились команды «Триумф» из школы № 3 имени И. А. Флерова и «Трудное детство» из гимназии № 3.

В ходе напряженной игры основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Триумфа». Однако во втором тайме «Трудное детство» сравняло счет, и матч перешел в серию пенальти. В решающем моменте «Триумф» одержал победу со счетом 7:6, подтвердив свое название.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев подчеркнул высокий уровень игры обеих команд.

«Было видно, что команды сильные и равные, а пенальти — это лотерея, кому как повезет, в данном случае выиграли ребята из школы № 3», — сказал Николаев.

Балашихинская школьная лига, запущенная в 2023 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, стремится привлечь учащихся к регулярным занятиям спортом. В 2024 году проект расширился и охватил 11 городов Подмосковья, а в Балашихе к дисциплинам прошлого года добавились пять творческих направлений: КВН, танцы, медиа, математические бои и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».