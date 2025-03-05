Финал турнира по хоккею среди любительских команд прошел в Дмитрове

В Ледовом дворце спортивного комплекса «Дмитров» состоялся финал «Кубка Леонида Тягачева» по хоккею с шайбой среди любительских команд. Турнир, стартовавший в декабре 2024 года, стал настоящим праздником спорта и для жителей Дмитровского округа.

В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Т-34» (Дмитров), Дмитров Team (Дмитров), «Экодолие» (Шолохово), Maxima (Дмитров), «Колос» (Новосиньково) и ЛХК «Дмитров». Игры проходили по круговой системе, и каждая встреча дарила зрителям захватывающую борьбу и незабываемые эмоции.

Финальный матч между командами «Т-34» (Дмитров) и «Колос» (Новосиньково) стал настоящим спортивным спектаклем. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, и только в серии буллитов команда «Колос» смогла вырвать победу, став обладателем заветного трофея. Бронзовые медали завоевала команда Дмитров Team, продемонстрировав упорство и командный дух.

«Такие события делают наш округ сильнее, дружнее и ближе друг к другу. Благодарю Леонида Васильевича за его вклад в развитие спорта в Дмитровском округе и всей нашей страны», — отметил глава округа Иван Курданин.

На финале присутствовали особенные гости — бойцы СВО, проходящие реабилитацию в Дмитровском округе, а также дети с ограниченными возможностями здоровья из семейного центра «Дмитровский». Для них администрация округа подготовила памятные подарки, создавая атмосферу тепла и заботы.

«Кубок Леонида Тягачева» стал не только спортивным событием, но и символом единства, поддержки и дружбы. Турнир подарил участникам и зрителям яркие эмоции, а также укрепил традиции любительского хоккея в Дмитровском округе.