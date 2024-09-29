Финал турнира памяти Петренко по баскетболу пройдет в Химках 29 сентября

Баскетбольный клуб «Химки» сыграет с командой «Тамбов» в финале чемпионата памяти Александра Петренко. Турнир пройдет 29 сентября.

Баскетболисты из Химок лидируют в турнирной таблице чемпионата памяти Александра Петренко. В первый день соревнований химкинские спортсмены победили команду из Сургута со счетом 74:70. Лучшим игроком стал Александр Мальцев, выполнивший четыре результативные передачи.

Второй день чемпионата для баскетбольного клуба «Химки» также стал удачным: со счетом 111:52 химчане разгромили «Зенит-2».

Финал соревнований состоится 29 сентября. Спортсмены из Химок сразятся с баскетболистами из команды «Тамбов». Посмотреть игру могу все желающие, вход свободный.

Напомним, в 2007 году впервые прошел турнир памяти Александра Петренко. Участниками соревнований в этом году стали четыре команды.

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