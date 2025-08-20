Финал турнира «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках 20 августа

В Химках 20 августа пройдет финал VII международного юношеского турнира «Кубок Игоря Акинфеева». Масштабное событие объединило 20 детских команд из России и стран СНГ.

Групповые этапы прошли на стадионе «Новые Химки», финальные пройдут на главной спортивной арене города — «Арене Химки».

Кроме полуфинальных и финальных матчей, пройдут игры на «Кубок кипербола» и матчи за третье и четвертое, а также седьмое и восьмое место.

Главным сюрпризом для болельщиков станет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сойдется в товарищеском поединке с «Сборной друзей Акинфеева». Этот матч обещает стать настоящим праздником футбола для всех жителей и гостей города.

Для зрителей подготовлена специальная программа. Увидеть гала-матч может любой желающий. Нужна лишь предварительная регистрация — по ссылке.

Турнир уже стал доброй традицией в Химках. С каждым годом масштабные соревнования собирают все больше участников и болельщиков.