Финал турнира «Кожаный мяч» определил победителей в Московской области

В Московской области завершились финальные игры областного этапа турнира по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования собрали победителей полуфинального отбора, который проходил в восьми территориальных зонах региона с 10 по 27 февраля 2026 года. В финале определили победителей в разных возрастных категориях среди девочек и мальчиков.

Команды, занявшие первые места, представят Московскую область на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч». Соревнования пройдут с 23 марта по 5 апреля 2026 года в городе Большой Суходол Нижегородской области в рамках государственной программы «Спорт России».

«Кожаный мяч» — одно из старейших детских футбольных соревнований в России. Идея турнира появилась в 1964 году благодаря легендарному вратарю Льву Яшину и газете «Пионерская правда». В первый год участие приняли около 3,5 миллионов мальчишек, представлявших 200 тысяч команд.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).