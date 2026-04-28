Финал «Театральной весны» прошел в Щелковском театре

На сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр» 25 и 26 апреля состоялся финал областного конкурса театрального искусства «Театральная весна Подмосковья». Мероприятие организовала администрация городского округа Щелково при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Более двухсот артистов из 11 муниципалитетов Московской области приняли участие в конкурсе. Всего было подано 30 заявок, во второй тур прошли 17 коллективов. Участники выступали в трех возрастных группах: от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 19 лет и старше. Номинация была одна — «Драматический спектакль». Конкурс посвятили 65-летию первого полета человека в космос.

Председателем жюри стала заслуженная артистка России, режиссер, помощник художественного руководителя Театра русской драмы Виктория Олефир. Вместе с ней выступления участников оценивали заслуженный артист Московской области, актер Мытищинского театра «ФЭСТ», художественный руководитель детской театральной студии «Песочница» Игорь Калагин и актер театра и кино, актер дубляжа, режиссер театра «Чеховская студия», продюсер кинокомпании «Фреш-Фильм» Никита Беляев.

Гран-при получила школа мюзикла «Инсайд» из Химок. Коллектив показал два спектакля: «М‑Х‑Г‑Н» по мотивам книги про барона Мюнхгаузена получил первое место в младшей возрастной группе, а «Человек, который НЕ верил» по книгам Станиславского — награды за лучший актерский ансамбль и авторский сценарий.