Финал танцевального конкурса прошел в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

В мытищинском молодежном центре «Импульс» прошел финал танцевального конкурса «Импульс DANCE». Солисты и коллективы продемонстрировали как технику уличного стиля, так и классических бальных танцев.

Режиссер-постановщик молодежных проектов МЦ «Импульс» Анастасия Фурманова рассказала, что конкурс проводится уже в четвертый раз. В этом году правила немного изменились: помимо двух основных категорий — сольного выступления и командных номинаций — около 20 участников приняли участие в отдельном баттле, из которого лишь трое стали победителями.

В конкурсе, география которого охватывает Мытищи, Королев, Пушкино и Химки, участвуют молодые люди от семи до 30 лет, и с каждым годом число участников растет. За каждым номером стоит кропотливая работа и тщательная подготовка, ведь финал собрал лучших из лучших.

Тренер-хореограф танцевальной школы «Акварель Dance» Александр Власенко отметил, что репетиции проходили по три-четыре раза в неделю. Это было непросто, но благодаря такому усердию движения стали отточенными, а постановки — выразительными. Каждое выступление стало оригинальной и эмоциональной интерпретацией — отметили организаторы и члены жюри.

В номинации «Соло» победу одержали Александра Ничипуренко, Вероника Насонова и Анастасия Керимова. В категории «Команды» первенствовали коллективы «MGT Crew», «MGT KIDS» и «i.nex». В баттле лучшими стали Элина Шокало, Александра Чан и Вероника Пронина.