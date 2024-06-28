Финал Спартакиады среди юниоров прошел в летнем лагере в Химках

Финал Спартакиады «Звонкое лето» провели в школе «Лига первых» в Химках. В нем приняли участие воспитанники пришкольных лагерей дневного пребывания из 13 учебных заведений.

После отборочных этапов спортсмены состязались в мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах. Приветственную речь на открытии Спартакиады произнес муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья Валентин Герасимов.

«Наши школьники каждый год участвуют в этой спартакиаде. Дети формируют команды в школьных лагерях и соревнуются между собой. Сильнейшие участвуют в финале, который сегодня прошел здесь, в школе „Лига первых“. Очень радует, что наше подрастающее поколение с самых малых лет приобщается к активному и здоровому образу жизни», — поделился Валентин Герасимов.

Спартакиаду «Звонкое лето» в Химках проводят 11 лет подряд. Победителей и призеров наградили комплектом медалей, а участникам вручили памятные призы. Золото по итогам соревнований взяли ученики лицея № 10, серебро — ребята из школы № 19. Третье место заняли воспитанники «Лиги первых».

«Проведение спортивных мероприятий и соревнований для детей позволяет выявить их таланты в спорте и создать условия для дальнейшего развития. Кроме того, спортивные занятия способствуют укреплению здоровья, улучшению физической формы и популяризации активного образа жизни», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что фестиваль в честь десятилетия комплекса «Готов к труду и обороне» организовали в летнем лагере при школе № 29. Участие в нем приняли свыше 80 спортсменов. Дети отжимались, пробегали дистанции, прыгали в длину и подтягивались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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