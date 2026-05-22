Финал соревнований «Кубок святых воинов Руси» проведут в Раменском 24 мая

В Раменском 24 мая проведут финал всероссийского проекта «Кубок святых воинов Руси». Мероприятие соберет, спортсменов, организаторов и гостей на площадке арены «Борисоглебский».

Финальный этап включает соревнования по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, а также показательные выступления ветеранов спецподразделений и церемонию награждения победителей.

Внимание уделят не только спортивной составляющей, но и смысловому содержанию проекта, который посвящен дню рождения царя-страстотерпца Николая II и объединяет темы православной веры, воинской традиции и современного спорта.

В рамках мероприятия участники, организаторы и ветераны СВО дадут интервью, что позволит раскрыть гуманитарный и общественный контекст проекта.