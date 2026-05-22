Финал соревнований «Кубок святых воинов Руси» проведут в Раменском 24 мая
В Раменском 24 мая проведут финал всероссийского проекта «Кубок святых воинов Руси». Мероприятие соберет, спортсменов, организаторов и гостей на площадке арены «Борисоглебский».
Финальный этап включает соревнования по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, а также показательные выступления ветеранов спецподразделений и церемонию награждения победителей.
Внимание уделят не только спортивной составляющей, но и смысловому содержанию проекта, который посвящен дню рождения царя-страстотерпца Николая II и объединяет темы православной веры, воинской традиции и современного спорта.
В рамках мероприятия участники, организаторы и ветераны СВО дадут интервью, что позволит раскрыть гуманитарный и общественный контекст проекта.
Среди приглашенных гостей заявлены олимпийские чемпионы, депутаты Государственной думы, представители духовенства, руководители спортивных федераций и глава Раменского городского округа.
Начало церемонии открытия запланировано на 13:00.
Ранее первый этап, посвященный воину-монаху Александру Пересвету, прошел в Мытищах и собрал более тысячи участников и зрителей, получив широкий общественный и медийный отклик.
Второй этап, связанный с образом адмирала Федора Ушакова, состоялся в Истре и объединил более 500 человек, включая спортсменов, представителей власти, духовенства и силовых структур.
Проект, который проводят при участии общероссийского общественного движения «Сорок сороков», постепенно формирует устойчивую традицию, объединяющую спорт, историю и духовно-нравственные ценности, а также вызывает заметный интерес у профессионального и общественного сообщества.