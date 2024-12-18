Финал смотра строя и песни прошел в Дмитровском округе

Конкурс является этапом ежегодной военно-патриотической игры «Наша сила в единстве». В мероприятии, которое проходило в парке «Экстрим», участвовали команды кадетов и школьников муниципалитета, победившие на зональных соревнованиях.

Участникам смотра нужно было продемонстрировать строевые навыки, умение оказывать помощь пострадавшим, собирать и разбирать оружие, вязать узлы и ориентироваться на местности. Результаты команд оценивало профессиональное жюри, состоявшее из офицеров запаса, во главе с полковником Игорем Костиным.

В финал вышли по шесть команд учащихся обычных и кадетских классов, с пятого по девятый. Каждая команда состояла из 15 юношей и девушек. По итогам соревнований победу среди общеобразовательных классов одержали ребята из Синьковской школы № 2, а среди кадетских лучшей признана команда Синьковской школы № 1.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Иван Курданин отметил, что такие мероприятия являются важным этапом в воспитании молодежи. Он оценил высокий уровень подготовки кадетов и школьников Дмитровского округа.