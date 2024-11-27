Финал школьной олимпиады по астрономии пройдет в Подмосковье в марте

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 15 марта по 30 апреля. На него пригласили учащихся с девятый по 11-й классы, которые набрали необходимое количество баллов, а также победителей и призеров финала прошлого года. Один из предметов школьники напишут в Подмосковье, рассказали в Минпросвещения России.