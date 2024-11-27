Финал школьной олимпиады по астрономии пройдет в Подмосковье в марте

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 15 марта по 30 апреля. На него пригласили учащихся с девятый по 11-й классы, которые набрали необходимое количество баллов, а также победителей и призеров финала прошлого года. Один из предметов школьники напишут в Подмосковье, рассказали в Минпросвещения России.
Олимпиада пройдет по 24 предметам. Участники напишут их в разных регионах России: от Подмосковья до Ямало-Ненецкого автономного округа. В Московской области проведут состязание по астрономии — оно пройдет с 17 по 24 марта.
Всего в муниципальном этапе приняли участие свыше 1,5 миллиона подростков, а самыми популярными предметами стали русский язык, биология и обществознание.
Всероссийскую олимпиаду школьников проводят ежегодно. Дипломы победителей и призеров дают право поступать в российские вузы без экзаменов. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.
Проведение подобных мероприятий отражает долгосрочные цели новой стратегии развития образования до 2036 года. Напомним, 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсудили ключевые направления и перспективы программы, направленной на поддержку талантливой молодежи и повышение качества образования в стране.
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