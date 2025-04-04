Финал школьной лиги по танцам прошел в Балашихе

Финал Балашихинской школьной лиги по танцам прошел в Доме культуры «Балашиха». Более 16 команд из разных школ округа собрались, чтобы побороться за звание «лучшей» танцевальной группы.

Мероприятие привлекло внимание не только участников, но и зрителей, среди которых был и глава города Сергей Юров, который пришел поддержать ребят и пожелать им удачи.

«Я уверен, что финал будет энергичным и насыщенным. Будем болеть за команды, и пусть победит сильнейший», — отметил Сергей Юров.

Оценивать выступления команд было доверено высококвалифицированному жюри, в состав которого вошли известные хореографы и педагоги, такие как Вячеслав Колесников, Анна Седристая и Алексей Маргарита. Также на мероприятии присутствовал почетный гость Вова Гудым, хореограф из популярного телепроекта «Танцы на ТНТ», который провел мастер-класс для участников и делился своим опытом.

«Классно, что команды смогли заполнить пространство вокруг сцены, это было очень интересно», — сказал Вова Гудым.

Почетное первое место занял коллектив «Magicofdance» из школы № 16. Второе место присудили команде «Goldenkings» из Земской гимназии, а бронзовыми призерами стали танцоры команды «Каскад» из школы № 18.