Финал Школьной лиги КВН прошел в Подольске

Семь команд из школ округа сразились за победу в доме культуры «Дворец молодежи». Полный зал зрителей поддерживал юных юмористов.

Методист «Дворца молодежи» Валерия Цинкалова отметила, что ребята волновались и готовились, а сотрудники помогали им, проявив активное участие.

Первыми выступали ученики школы № 19 — коллектив «ФК „Чечил“». Капитан Александр Корастылев рассказал, что в их составе играют футболистки из «Витязя», а сам он бывший футболист и тренер. По его словам, они зажгли зал.

Команда «Люди в красном» из школы № 11 призналась, что название придумали учителя, которые позвали их в «Клуб веселых и находчивых». Ребята остались довольны своей игрой и чувствовали уверенность.

Миниатюры оценивало профессиональное жюри. Выступления ребят показали, что школьный юмор может быть по-настоящему смешным и качественным.