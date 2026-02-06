Финал школьного чемпионата «Что? Где? Когда?» пройдет в Воскресенске

В Воскресенске завершился пятый этап интеллектуального турнира для школьников. За звание самых эрудированных боролись семь команд.

Игра прошла 5 февраля во Дворце культуры «Цементник». Участникам предложили 24 сложных вопроса, на которые смогла ответить даже не каждая команда взрослых.

«Победитель взял только восемь вопросов из двадцати четырех. А внезачетная команда сопровождающих набрала на 10 баллов больше лучших школьников», — отметили организаторы.

Первое место завоевала команда «Алюминиевые огурцы» из Воскресной школы с результатом 8 баллов. Второй стала «Последний сезон в соло» из Гимназии № 1 (7 баллов). Три команды из лицея № 23 разделили третье место, набрав по 5 баллов.

Финальный этап чемпионата состоится 26 февраля. Он определит самых эрудированных школьников округа.