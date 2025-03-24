Финал шахматного турнира школьной лиги прошел в Балашихе

Финал шахматных соревнований Балашихинской школьной лиги прошел в школе № 27 в Балашихе. Победителем стала команда «Атом» из школы № 4, продемонстрировавшая высокий уровень игры на всех этапах соревнований.

На церемонии открытия финала присутствовали глава Балашихи Сергей Юров и международный гроссмейстер Мария Фоминых. Сергей Юров отметил, что второй год подряд проводится этот проект, ставший неотъемлемой частью школьной жизни. В прошлом году соревнования охватывали четыре спортивные дисциплины: футбол, волейбол, баскетбол и шахматы. В этом году программа расширилась, добавив новые виды спорта и творческие направления, такие как КВН, танцы, медиа, математические бои и «Зарница». В проекте участвуют более 5000 школьников

«Шахматы — это особый вид состязаний, требующий концентрации, стратегического мышления и выдержки. Я рад, что в нашем городе так много талантливых ребят, готовых бороться за победу», — сказал Сергей Юров.

Мария Фоминых, выступившая в роли комментатора соревнований, поделилась своими впечатлениями от турнира и отметила активное развитие школьных шахмат в России.

«Очень приятно видеть столько детей, увлеченных шахматами. Балашиха вносит свой вклад в популяризацию шахматного движения», — сказала она.

Игры проводились в формате быстрых шахмат: каждому участнику предоставлялось 10 минут с добавлением пять секунд на ход. Главный судья соревнований Виктор Соломатин рассказал, что в финале за победу боролись 16 команд, каждая из которых состояла из шести основных игроков и до двух запасных. Для болельщиков была организована фотозона с аниматорами в костюмах шахматных фигур, а также развлекательная зона с популярными настольными играми, такими как «Дженга» и «Крестики-нолики».

Команда-победитель «Атом» получила чемпионский кубок, а все участники турнира — памятные призы, включая наборы сладостей в виде шахматных фигур. Лучших игроков наградили медалями.

Балашихинская школьная лига была запущена в 2023 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В первый год она включала четыре спортивные дисциплины, а в 2024 году проект расширился и охватил 11 городов Подмосковья.