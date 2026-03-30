Финал шахматного турнира Школьной лиги прошел в Балашихе

Мероприятие состоялось 27 марта в школе № 27. В нем приняли участие юные шахматисты и почетные гости, среди которых были глава округа Сергей Юров и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

В этом году в финальный этап вышли 16 школ, каждая из которых готовила своих спортсменов к борьбе за титул чемпионов. Первое место заняла команда лицея «Лицейское движение», второе — коллектив из школы № 4 «Атом», а третье — команда «Мечтай, верь, достигай!» из школы № 8. Эти результаты доказали: уровень мастерства участников растет с каждым годом.

Сергей Юров отметил рост уровня мастерства шахматистов округа. По его словам, партии становятся сложнее, а борьба за призовые места — более напряженной и увлекательной. Он поблагодарил игроков и наставников, которые поддерживали учеников и переживали за них.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения. Победителям и призерам вручили награды, а для лучших игроков компания «Спортмастер» подготовила специальные призы — сертификаты на покупку спортивной экипировки и товаров.

Финалы Балашихинской школьной лиги третьего сезона 2025–2026 стартовали 25 марта. Первыми прошли баскетбольные матчи. Впереди — состязания по волейболу, которые состоятся 31 марта, а 3 апреля сезон завершится соревнованиями по футзалу.