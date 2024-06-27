Финал серии всероссийских веломарафонов состоялся в Химках

Фото: Администрация г.о. Химки

Финал серии веломарафонов в рамках Кубка «Wilier Trophy Cup» состоялся в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки. Участниками стали почти 250 спортсменов разных регионов страны.

Состязания провели по общим правилам в личном и командном зачетах. Химки представляли 12 спортсменов. Велосипедист Федор Никифоров выступил в категории юниоров на дистанции 40 километров и стал лучшим среди своих земляков. Среди ребят 2014–2015 годов рождения лучший результат у Константина Сульженко на дистанции два километра. Быстрее всех в женской категории этого возраста расстояние преодолела Виктория Яблонская.

Повысить мастерство спортсменов и популяризовать велоспорт среди молодежи — основные задачи марафона.

«Велоспорт в России набирает все большую популярность среди любителей активного отдыха. Кроме того, данный вид спорта становится все более доступным для широкой аудитории благодаря развитию инфраструктуры. В нашем городском округе созданы все необходимые условия: строятся велодорожки и появляются пункты проката велосипедов», — прокомментировал депутат Химок Алексей Федоров.
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