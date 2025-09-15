Финал серии велозаездов Gran Fondo пройдет в Рузе 21 сентября

Финальный этап серии велозаездов Gran Fondo Russia-2025 пройдет 21 сентября в Рузе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке .

С 2018 года именно Руза стала местом, где традиционно закрывают велосезон. Сюда приезжают сотни спортсменов и любителей, чтобы завершить год ярким заездом. В этот раз участникам предложат три дистанции на выбор — 30, 50 и 96 километров. В этом году турниры уже прошли в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове.

Напомним, Gran Fondo — крупнейшая в России серия шоссейных велозаездов, объединяющая профессионалов и любителей. Ее проводят с 2016 года, а маршруты проходят по живописным трассам рядом с городами и сочетают элементы быстрой гонки и спортивной прогулки. С 2023 года проект стал частью «Суперлиги Подмосковья». Все новости, результаты и регистрация доступны на сайте.

Велозаезды Gran Fondo Russia проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».