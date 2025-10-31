Финал «Сергиевских игр» по нормативам комплекса ГТО прошел в Балашихе

Ежегодные соревнования Балашихинской епархии прошли в спортивной школе «Орион». В заключительном этапе участвовали победители отборочных этапов «Сергиевских игр».

Мероприятие организовали Комиссия по вопросам физической культуры и спорта Балашихинской епархии, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа, а также спортивная школа «Орион» и Балашихинское благочиние.

С приветственными словами ко всем собравшимся обратились председатель Комиссии по вопросам физической культуры и спорта Балашихинской епархии священник Евгений Емельянов и депутат местного Совета, директор Центра тестирования ГТО в округе, руководитель спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков.

После подведения итогов состязания всех участников наградили грамотами и памятными подарками. А победители получили медали и кубки.