Финал седьмого сезона «Большой перемены» пройдет в Красноярске

С 29 июля по 4 августа в Красноярске состоится финал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов. Московскую область представят 33 школьника, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Чтобы попасть в финал, ученики проходили тестирование на выявление особенностей личности, эрудицию и логику. Они также рассказывали о своих интересах, увлечениях и проектах.

В финале примут участие более 800 школьников. Программа включает деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги, интерактивные лекции и встречи с экспертами в области образования, науки, медиа, спорта и креативных индустрий.

По итогам конкурса 300 учеников 5–7 классов получат главный приз — «Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. Их педагоги получат премию 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оцениваются не академические знания, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские способности.

Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».