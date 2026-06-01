Региональный этап турнира «Кожаный мяч» прошел в Подольске

С 26 по 28 мая на стадионе «Труд» в Подольске состоялись финальные игры регионального этапа турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие более 400 юных спортсменов из муниципальных округов Московской области, которые стали победителями на предыдущем этапе турнира.

Среди мальчиков 2011–2012 годов рождения первое место заняла команда Дмитровского муниципального округа. Серебряные призеры — футболисты из Наро-Фоминского городского округа, а бронзовые — из городского округа Электросталь.

Сильнейшие команды представят регион на всероссийском этапе соревнований. Матчи команд 2015–2016 годов рождения пройдут в городе Салават (Республика Башкортостан) с 1 сентября по 2 октября.

Команды-победители всероссийского этапа станут участниками Суперфинала турнира «Кожаный мяч», который пройдет с 13 по 17 октября в Волгоградской области.

«Кожаный мяч» — одно из старейших детских футбольных соревнований в России. Идея турнира появилась в 1964 году благодаря легендарному вратарю Льву Яшину и газете «Пионерская правда». Уже в первый год участие приняли около 3,5 миллионов мальчишек, представлявших 200 тысяч команд.