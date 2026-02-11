Финал регионального этапа чемпионата «Профессионалы» пройдет в Раменском

В Раменском дорожно-строительном техникуме стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Управление экскаватором». В соревнованиях участвуют пять студентов, включая девушек.
По словам главного эксперта по данной компетенции Клима Базеева, конкурсные задания включают теоретическую и практическую части. Участники должны продемонстрировать знание правил дорожного движения, мер безопасности при эксплуатации, умение проводить техническое обслуживание и выполнять различные маневры.
Победитель представит Московскую область на межрегиональном этапе и сможет стать финалистом чемпионата.
