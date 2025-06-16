Финал Регбийной школьной лиги среди младшеклассников прошел в Зеленограде

Всероссийский финал Регбийной школьной лиги 2024-2025 года среди младшеклассников прошел 12-13 июня в Зеленограде. Участниками соревнований стали 49 команд из разных регионов Подмосковья. Об этом сообщили в Минобразования МО.

«Проект школьной спортивной лиги по тэг-регби был запущен в Московской области в 2022 году, когда в соревнованиях участвовали команды 6-8 классов. В текущем учебном году впервые в турнире приняли участие младшие школьники — всего 85 команд», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Московскую область на турнире представили четыре сборные. Соревновались юные спортсмены в двух категориях. Среди 1-2 классов из региона выступили учащиеся Дашковской школы из Серпухова и Востряковского лицея №1 из Домодедова. Между 3-4 классами боролись команды Лицея №1 Краснознаменска и Долгопрудненской гимназии.

Востряковские лицеисты даже вошли в список сильнейших и заняли четвертое место.

В ведомстве рассказали, что турниры лиги помогают вовлечь школьников в занятия спортом и ведение активного образа жизни, а именно тэг-регби развивает командный дух.