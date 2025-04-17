Финал первенства Московской области по баскетболу пройдет во Фрязине

Фрязино вновь становится центром баскетбольных событий 19 и 20 апреля. Во Дворце спорта «Олимп» пройдут финальные игры первенства Московской области по баскетболу среди юношей 2010 и 2012 годов рождения.
Фрязинские юные баскетболисты готовы продемонстрировать свои навыки и стремление к победе. Прийти и поддержать команду округа может любой желающий.
19 апреля пройдут матчи среди юношей 2012 года рождения. В 11:00 команда Черноголовки будет играть против Чеховских спортсменов. В 12:45 на поле выйдут команды городского округов Фрязино и Лыткарино. В этот же день игры пройдут и среди спортсменов 2010 года рождения. В 14:30 состоится матч между Подольском и Лыткарино. А в 16:15 команда Фрязино встретиться с игроками из Реутова.
20 апреля команды 2012 и 2010 годов рождения будут бороться за призовые места. В 11:00 пройдет игра за третье место, а в 13:00 проведут финальный матч для младшей группы. Юноши старшей группы встретятся на матче за третье место в 15:00, а в 17:00 будет игра за первое и второе места.
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